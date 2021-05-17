Конфликт между Израилем и Палестиной напрямую касается безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликт между Израилем и Палестиной напрямую касается безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Ближневосточный регион граничит с Россией, поэтому эскалация палестино-израильского конфликта представляет опасность для российской стороны.

"Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион, вот что имеется в виду под непосредственной близостью. И этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения", — сказал Песков.

Напомним, 10 мая обострился конфликт между Израилем и сектором Газа. В настоящее время стороны активно обмениваются ракетными ударами.