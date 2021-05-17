Кремль ответил на предложение обменять осужденных в РФ украинцев на Медведчука

Россия не склонна рассматривать идею обменять осужденных в России граждан Украины на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Россия не склонна рассматривать идею обменять осужденных в России граждан Украины на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Автором идеи выступил секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков назвал инициативу внтриукраинской политической кухней. Он удивился готовности Киева обменять отечественного политика. Предложение оказалось недостаточно сформулированным, поэтому Москва не воспринимает заявление со стороны сопредельного государства всерьез.

Ранее украинская генпрокуратура обвинила Медведчука в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. Сейчас политик находится под домашним арестом.