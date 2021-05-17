Володин заявил о необходимости обсуждения способов регулирования интернета

Председатель ГД предложил вынести тему на обсуждение в ОДКБ и (ПАСЕ).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять вопрос о регулировании интернета в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ). Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

Политик напомнил про день рождения интернета, тогда, 30 лет назад, 17 мая 1991 года, был официально утвержден стандарт Всемирной паутины – www.

«В 2001 году в России только 3,6% населения пользовались интернетом. По данным на январь 2021 года — 85%. Рост более чем в 23 раза. Появление сайтов, а затем социальных сетей стало серьезным фактором развития и трансформации всего мирового сообщества. Интернет стал частью нашей жизни. Открыл массу новых возможностей для развития. Но и лазейки для злоупотреблений и преступлений, совершаемые через Сеть», — уточнил он.

По мнению председателя ГД, меры, которые смогут разрешить проблемы, возникающие с развитием интернета, должны отвечать его масштабу и силе влияния, а выработка должна происходить межгосударственном уровне.

«Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны, постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч», — размышляет Володин.

Ранее, Володин счел, что Запад должен компенсировать РФ издержки из-за пандемии коронавируса.