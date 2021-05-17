Врач поддержал рекомендации Роспотребнадзора по защите от перегрева

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова поддержала советы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова поддержала советы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Речь идет о рекомендациях, которые в службе дали россиянам в связи с жаркой погодой. Жара чревата проблемами со здоровьем, в связи с чем гражданам стоит беречь себя. Жителям страны посоветовали планировать поездки на транспорте утром или вечером, а также отказаться от алкоголя и жирной пищи.

Необходимость соблюдать эти рекомендации член Союза педиатров в России подтвердила в беседе с "НьюИнформ". Данные советы правильны и необходимы в жаркий период, уверена Добрецова.

"Не надо забывать, что солнце приносит не только радость, но и онкологические заболевания", — добавила врач.

Она также напомнила о начале дачного сезона в стране. Не стоит пренебрегать защитой от жары и работать в огороде в активное солнечное время, подытожила эксперт.