Если друг оказался вдруг. Как лидер «красной» Албании Ходжа увел у Хрущева подводные лодки

В 1961 году Албания лишила советский флот четырех подлодок в порту Паша-Лиман.

После окончания Второй мировой войны СССР и Албания, взявшая курс на социализм, поддерживали дружеские отношения. Лидер местных коммунистов Энвер Ходжа с пиететом относился к Сталину, а Москва отвечала взаимностью. Так, советские специалисты построили вблизи албанского города Влера в порту Паша-Лиман военно-морскую базу. Сегодня о давней дружбе стран напоминают лишь наспех оставленные 60 лет назад советские подлодки.

Расцвет советско-албанских отношений

Вскоре после окончания Второй мировой войны Албания провозгласила себя социалистическим государством. Она стала одной из самых лояльных сателлитов Москвы в Восточной Европе. Сталин поощрял своего приверженца Ходжу, выдавая кредиты, снабжая продовольствием, техникой и медикаментами, а также помогая в военном строительстве. СССР отправлял на работу в Албанию специалистов, а те в свою очередь отправляли на обучение в Советский Союз своих студентов. Одним из таких стал Альфред Мойсиу, который возглавил страну в период с 2002 по 2007 годы.

База Паша-Лиман

Военно-морская база Паша-Лиман была построена в окрестностях албанского города Влера совместными усилиями специалистов двух коммунистических государств. Из СССР туда были отправлены двенадцать подлодок проекта 613 — самых «ходовых» в советском флоте.

Военная база была крайне выгодна для Москвы. В период холодной войны он получил в свое распоряжение выгодное место для контроля Средиземноморья. А Албания в свою очередь обзавелась собственным флотом. Сталин и Ходжи планировали в дальнейшем построить подземные укрытия для подлодок сквозь остров Карабурун протяженностью 3,5 километра, но внезапная кончина лидера СССР поставила крест на этой идее.

Смена курса СССР

После смерти Сталина власть перешла Никите Хрущеву, который развязал кампанию по развенчиванию культа личности вождя. Такая политика нового советского руководства в корне не устраивала Ходжи и он нашел себе нового партнера в лице такого же тоталитарного Китая.

Советский Союз попытался спасти дружбу, простив Албании более 100 млн долларов долга, однако этот шаг не был оценен по достоинству. Тогда СССР вместе со странами-членами Варшавского договора (Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией и Чехословакией) прекратили снабжать албанскую армию и сократили поставки зерна в «страну-союзницу».

Разрыв отношений и захват подлодок

В 1961 году на фоне экономического давления отношения СССР и Албании были полностью разорваны. Вместе с тем Ходжи присвоил не только совместную базу Паша-Лиман, но и советские подлодки. Восемь из двенадцати летом того же года удалось вывести с территории средиземноморской страны. Остальные четыре из-за спешки остались базироваться у города Влера, занятые албанскими экипажами. Им же досталось и все вооружение с боеприпасами.

После этой неслыханной наглости Албания была исключена из Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Но прежде успела заключить договор о сотрудничестве с Китаем, который вплоть до 80-х годов обслуживал захваченные советские подлодки и помог албанцам построить очередную военную базу в бухте Порто-Палермо.

Часть советских подводных лодок базируется в Паша-Лиман по сей день, но уже не эксплуатируется. Там же разместили действующие корабли — сторожевые катера типа «Damen Stan».