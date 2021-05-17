12:16 17 Мая 2021Политика
Кабмин утвердил проект антитеррористической защиты учебных заведений
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в стране утвержден проект об антитеррористической защите учебных учреждений.
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в стране утвержден проект об антитеррористической защите учебных учреждений.
Мишустин в беседе с заместителями рассказал, что в России уже утверждены новые требования к защищенности баз отдыха и детских лагерей.
"По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны. Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме", — сказал Мишустин.
Он добавил, что российское правительство "не останется равнодушным" при необходимости оказания дополнительной поддержке пострадавшим в результате стрельбы в одной из школ Казани.