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12:16   17 Мая 2021
Политика

Кабмин утвердил проект антитеррористической защиты учебных заведений

Кабмин утвердил проект антитеррористической защиты учебных заведений

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в стране утвержден проект об антитеррористической защите учебных учреждений.

Мишустин в беседе с заместителями рассказал, что в России уже утверждены новые требования к защищенности баз отдыха и детских лагерей.

"По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны. Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме", — сказал Мишустин.

Он добавил, что российское правительство "не останется равнодушным" при необходимости оказания дополнительной поддержке пострадавшим в результате стрельбы в одной из школ Казани.

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#защита #школы #мишустин

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