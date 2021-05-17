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12:13   17 Мая 2021
Происшествия

Установлена личность убийцы трех человек в Екатеринбурге

Установлена личность убийцы трех человек в Екатеринбурге

Предполагаемым преступником, который расправился с тремя собутыльниками в сквере у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, оказался 34-летний местный житель по имени Александр К.

Нападавшего ранее задержали оперативно прибывшие полицейские, которым пришлось использовать табельное оружие. Пока злоумышленник находится в хирургической реанимации, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, жертвами вооруженного гражданина стали трое бездомных. Мужчина употреблял вместе с ними алкогольные напитки, но в какой-то момент схватился за нож и нанес им смертельные ранения.

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#екатеринбург #полиция #нападение

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