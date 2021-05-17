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11:53   17 Мая 2021
Происшествия

Два человека стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Два человека стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Сотрудники полиции калифорнийского города Окленд устанавливают обстоятельства вечерней стрельбы. По последним данным, погибли люди.

Представитель местной полиции заявил только, что проводится расследования. От огнестрельных ранений погибли два человека. Информация о задержании подозреваемого пока не поступала.

Несколько дней назад в американском штате Род-Айленд стражи порядка приступили к расследованию после стрельбы. В больницу были госпитализированы девять раненых, состояние троих оценивалось как тяжелое, сообщал ФАН.

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#сша #стрельба #полиция

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