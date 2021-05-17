Два человека стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Сотрудники полиции калифорнийского города Окленд устанавливают обстоятельства вечерней стрельбы. По последним данным, погибли люди.

Сотрудники полиции калифорнийского города Окленд устанавливают обстоятельства вечерней стрельбы. По последним данным, погибли люди.

Представитель местной полиции заявил только, что проводится расследования. От огнестрельных ранений погибли два человека. Информация о задержании подозреваемого пока не поступала.

Несколько дней назад в американском штате Род-Айленд стражи порядка приступили к расследованию после стрельбы. В больницу были госпитализированы девять раненых, состояние троих оценивалось как тяжелое, сообщал ФАН.