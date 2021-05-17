Политолог Белашко обрек на провал попытки Киева избавиться от Медведчука

Лидер Украины Владимир Зеленский использовал всю власть, чтобы избавиться от главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, но дело малоперспективно.

Лидер Украины Владимир Зеленский использовал всю власть, чтобы избавиться от главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, но дело малоперспективно.

Даже МВД отказалось принимать участие в раскрученном Киевом фарсе. Любой компетентный судья признает депутата невиновным, поскольку все обвинения против него не пройдут простой проверки. Кроме того, Зеленский не учел, что Медведчук имеет богатый опыт работы адвокатом, отметил украинский политолог Сергей Белашко.

"И такого типа "борзых мальчиков" он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню", — отметил эксперт в беседе с "Украиной.ру".

Ранее политолог Кирилл Коктыш предположил, что домашний арест Медведчука будет разыгран президентом США Джозефом Байденом при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. В связи с этим ситуация с депутатом вряд ли разрешится до очных переговоров лидеров, передает сайт 360tv.ru.