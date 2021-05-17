Погребинский: Зеленский почти перешел «красную линию» Путина

Победителем в первом раунде противостояния с украинским режимом стал один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого киевские власти пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению в госизмене.

Победителем в первом раунде противостояния с украинским режимом стал один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого киевские власти пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению в госизмене.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, рассуждая на тему, можно ли считать политическими репрессиями приговор суда, который отправил Виктора Медведчука под домашний арест.

По мнению эксперта, речь на 100% идет о политических репрессиях по отношению к главной оппозиционной силе Украины.

«У них нет никаких аргументов, чтобы защитить в суде свои претензии к Медведчуку. Понятно, что они даже в суд не пойдут. Им просто надо его бесконечно держать, например, в КПЗ. Они хотели держать его, но суд даже не решился в этой ситуации его отправить туда, а дал домашний арест. Очевидно, что, если бы был суд, они бы просто выступили, как клоуны, эти прокуроры и прочие. Они просто абсолютно не готовы», — считает Погребинский.

Также он добавил, что при желании всегда можно найти хоть что-то, чтобы доказать вину любого человека, но противники Медведчука не смогли сделать даже этого. Все обвинения в адрес лидера ОПЗЖ, по словам Погребинского были «полным, стопроцентным бредом».

«Это очевидно всем, и все считают, что Медведчук просто победил в первой серии противостояния с этой правоохранительной системой», — подчеркнул политолог.

Теперь же, уверен Михаил Погребинский, сложившейся на Украине ситуацией могут воспользоваться Соединенные Штаты Америки, для которых чрезвычайно важно, чтобы украинский президент Владимир Зеленский не пошел ни на какие уступки в минском переговорном процессе по Донбассу, и вообще не шел ни на какие уступки. Американцы опасаются, что президент РФ Владимир Путин согласится на встречу с украинским коллегой, и в ходе переговоров они достигнут какой-нибудь договоренности.

«Для американцев это абсолютно неприемлемо. Поэтому они толкают президента Украины, чтобы он арестовал Медведчука, что является просто «красной линией» для Путина… То есть он [Зеленский] перешел в категорию не просто таких как бы неправильных президентов Украины… Я ему не завидую», — заключил Погребинский.

Напомним, обвинения в госизмене в адрес Виктора Медведчука на Украине были озвучены на прошлой неделе, однако суд не счел доводы прокурора убедительными и не стал помещать лидера ОПЗЖ под стражу, ограничившись тем, что отправил его под домашний арест.