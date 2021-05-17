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11:39   17 Мая 2021
Политика

Испания закрыла дело о "вмешательстве" в каталонский кризис

Испания закрыла дело о "вмешательстве" в каталонский кризис

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело о якобы вмешательстве РФ в каталонский сепаратистский кризис. Об этом сообщила газета Diario.

По данным журналистов, соответствующее решение было принято в связи с отсутствием доказательств.Дело было открыто в 2019 году, после отчета полиции.

В издании добавили, что зампрокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо резко высказался в адрес правоохранителей. По его словам, полиция составила отчет по показаниям одного свидетеля и информации СМИ.

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#суд #испания #дело

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