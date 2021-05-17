Испания закрыла дело о "вмешательстве" в каталонский кризис

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело о якобы вмешательстве РФ в каталонский сепаратистский кризис. Об этом сообщила газета Diario.

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело о якобы вмешательстве РФ в каталонский сепаратистский кризис. Об этом сообщила газета Diario.

По данным журналистов, соответствующее решение было принято в связи с отсутствием доказательств.Дело было открыто в 2019 году, после отчета полиции.

В издании добавили, что зампрокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо резко высказался в адрес правоохранителей. По его словам, полиция составила отчет по показаниям одного свидетеля и информации СМИ.