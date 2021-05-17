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11:36   17 Мая 2021
Армия

Палестина обратится в Международный уголовный суд из-за ударов Израиля по сектору Газа

Палестина обратится в Международный уголовный суд из-за ударов Израиля по сектору Газа

Палестина планирует обратиться в Международный уголовный суд из-за ударов Израиля по территории сектора Газа. Об этом заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

По его словам, в ближайшее время палестинская сторона подаст иск против Израиля в Международный уголовный суд.

С 10 мая на границе Израиля и сектора Газа продолжаются столкновения. Кроме того, стороны активно обмениваются ракетными ударами. К настоящему моменту по Израилю из сектора Газа выпущены более трех тысяч ракет. В Израиле погибли восемь мирных жителей и один военнослужащий.

Армия обороны Израиля также нанесла несколько сотен ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате действий израильской стороны, достигло 174 человек. Ранее представители Армии обороны Израиля заявили о попытке проведения террористического акта в деревне Хамара, где дислоцированы подразделения региональной бригады Самария.

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#палестина #израиль #сектор газа

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