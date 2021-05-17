Процесс по иску о признании ФБК экстремистской организацией отложен на 9 июня

Разбирательство по делу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) отложено на 9 июня. Такое решение принял Мосгорсуд.

Разбирательство по делу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) отложено на 9 июня. Такое решение принял Мосгорсуд.

Судебный процесс инициировала прокуратура. Надзорное ведомство считает, что организация-иноагент ФБК должна быть внесена в перечень экстремистских структур.

По мнению правоохранителей, данная организация ведет деструктивную деятельность на территории России. Перед подачей иска прокуратура провела проверку, о чем сообщил директор Фонда Иван Жданов.