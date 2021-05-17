В Госдуму РФ внесен законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

Депутаты Госдумы РФ намерены ужесточить требования к россиянам, претендующим на покупку личного оружия. Соответсвующий законопроект внесли на рассмотрение в ГД.

Депутаты Госдумы РФ намерены ужесточить требования к россиянам, претендующим на покупку личного оружия. Соответсвующий законопроект внесли на рассмотрение в ГД.

Авторы инициативы предложили новый порядок прохождения медкомиссии для таких граждан. Нововведения позволят более тщательно тестировать россиян и предотвратить подделку справок.

Желающему получить оружие россиянину предстоит пройти химико-токсикологические исследования на наркотические препараты и тестирование у психиатра. Результаты проверки будут передавать в Росгвардию.