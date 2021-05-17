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11:24   17 Мая 2021
Общество

В Госдуму РФ внесен законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

В Госдуму РФ внесен законопроект о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

Депутаты Госдумы РФ намерены ужесточить требования к россиянам, претендующим на покупку личного оружия. Соответсвующий законопроект внесли на рассмотрение в ГД.

Авторы инициативы предложили новый порядок прохождения медкомиссии для таких граждан. Нововведения позволят более тщательно тестировать россиян и предотвратить подделку справок.

Желающему получить оружие россиянину предстоит пройти химико-токсикологические исследования на наркотические препараты и тестирование у психиатра. Результаты проверки будут передавать в Росгвардию.

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#госдума #законопроект #оружие

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