Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже

Власти Польши задержали 43-летнего гражданина страны по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Власти Польши задержали 43-летнего гражданина страны по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил о задержании.

"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже", — сказал Жарын.

Предполагается, что подозреваемый передавал иностранным лицам информацию о военной отрасли и о юрлицах Польши. Гражданину назначен трехмесячный арест.