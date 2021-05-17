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11:18   17 Мая 2021
Политика

Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже

Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже

Власти Польши задержали 43-летнего гражданина страны по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил о задержании.

"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже", — сказал Жарын.

Предполагается, что подозреваемый передавал иностранным лицам информацию о военной отрасли и о юрлицах Польши. Гражданину назначен трехмесячный арест.

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#польша #арест #шпионаж

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