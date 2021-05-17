11:18 17 Мая 2021Политика
Гражданин Польши задержан по обвинению в шпионаже
Власти Польши задержали 43-летнего гражданина страны по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Власти Польши задержали 43-летнего гражданина страны по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил о задержании.
"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже", — сказал Жарын.
Предполагается, что подозреваемый передавал иностранным лицам информацию о военной отрасли и о юрлицах Польши. Гражданину назначен трехмесячный арест.