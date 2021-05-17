11:16 17 Мая 2021Политика
Комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять законопроект об экстремистах
Комитет Госдумы РФ посоветовал российским парламентариям проголосовать в первом чтении за принятие законопроекта о запрете для причастных к экстремизму участвовать в выборах.
Комитет Госдумы РФ посоветовал российским парламентариям проголосовать в первом чтении за принятие законопроекта о запрете для причастных к экстремизму участвовать в выборах.
Законодательная инициатива предусматривает запрет на участие в парламентских выборах для граждан, которые причастны к деятельности террористических или экстремистских организаций.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы Василий Пискарев.