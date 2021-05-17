Глава Днепра вывесил флаг Израиля, вылечившего «его тело и душу» во время майдана

Мэр Днепра Борис Филатов встал на сторону Израиля в его противостоянии с Палестиной. Оказалось, что во время украинских событий государство предоставило ему убежище в Тель-Авиве.

Над мэрией Днепра по распоряжению главы города Бориса Филатова вывесили флаг Израиля. Как отметил сам Филатов на странице в Facebook, этот жест — акция «гражданской поддержки бывших соотечественников», а не официальная внешняя политика государства.

«Сегодня по моему личному распоряжению над мэрией Днепра вывешен флаг Израиля. Пожалуйста, не нужно укорять нас за то, что мы заняли необъективную позицию и выражаем личные симпатии “одной из сторон конфликта”», — призвал мэр Днепра.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной, контролирующей сектор Газа, произошла 10 мая. В ночь на 11 мая стороны обменялись ракетными ударами. По последним данным, израильская сторона потеряла не менее 10 человек, при этом палестинская — около 150, в том числе 40 детей.

Борис Филатов подчеркнул, что с помощью флага он попытался выразить поддержку близким, друзьям, бывшим соотечественникам и коллегам, вынужденным «сейчас сидеть по бомбоубежищам».

«Цивилизация против варварства. Двадцать первый век против Средневековья. Попытки соблюдать политические договоренности против бесконечного желания радикализировать конфликт и втянуть в него весь остальной мир», — был категоричен Филатов.

В комментариях под публикацией мнение пользователей разделилось. Подавляющее большинство украинцев поблагодарило мэра Днепра за жест поддержки, подчеркнув, что у многих из них в Израиле остались близкие друзья и родственники.

«Почти у каждого жителя Днепра в Израиле есть те, за кого сейчас сильно переживаешь. Лично для меня — это семья моего близкого друга Ромы Меллера. В их дом попала ракета. В соседний подъезд. Погибло 2-е соседей», — написал Игорь Маринкевич.

«Снимаю шляпу. Сильно! И правильно», — поддержал Филатова Игорь Снитивкер.

На пост городского головы отреагировали и в Иерасулиме. В частности, пользователь Lior Yas поблагодарил Бориса Филатова за понимание того, с кем они борются и по какой причине.

«Большое вам спасибо за поддержку и понимание того, с кем мы боремся и почему», — подчеркнул израильтянин.

Впрочем, некоторые комментаторы посчитали, что мэру города не стоило высказывать личную позицию по столь острой политической тематике.

«Личная позиция должна быть не на вашей должности. Ведь история разделила два народа. И дело совсем не в цивилизации, а в том, что каждый народ борется за свою землю. А вот чья земля — это уже?????? Мира всем народам», — написала Natali Pozitiv.

Мэр Днепра уже неоднократно вставал на сторону Израиля в вооруженном конфликте. После обострения противостояния между сторонами Филатов в Facebook заявил, что Иерусалим не бросил его «в самые темные и страшные времена».

«Держись страна, которая <…> предоставляла убежище, лечила тело и душу», — написал Филатов 12 мая.

В следующем посте он рассказал, что во время событий на Украине 2013-2014 годов ему вменили государственную измену и начали проводить обыски в здании областной администрации Днепра.

«Бежать пришлось быстро и куда глаза глядят. Тем более, что уже были выписаны санкции на арест, а по нашим офисам и квартирам ходили спецназовцы и искали там взрывчатку. <…> На следующий день после последнего предупреждения от добрых людей, мое бренное тело оказалось... в Тель-Авиве. От греха подальше», — рассказал Филатов.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна намерена поддержать Палестину в конфликте с Израилем и способствовать урегулированию противоречий. Он также выразил надежду на конструктивную роль Совбеза ООН.

В МИД России предложили обсудить противостояние между двумя сторонами в новом составе: к формату переговоров России, США, Евросоюза и ООН присоединить Палестину, Израиль, а также пять арабских стран.