10:58 17 Мая 2021Происшествия
Три человека стали жертвами вооруженного мужчины в Екатеринбурге
Полиция обезвредила мужчину, который зарезал трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала. Обстоятельства инцидента выясняются.
Полиция обезвредила мужчину, который зарезал трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала. Обстоятельства инцидента выясняются.
Тела трех человек были обнаружены в сквере возле железнодорожного вокзала, сообщает источник в экстренных службах. По первоначальным данным, граждане погибли в результате нападения мужчины с ножом.
Инцидент произошел сегодня утром. К месту происшествия были оперативно стянуты сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленника удалось обезвредить. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.