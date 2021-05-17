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10:58   17 Мая 2021
Происшествия

Три человека стали жертвами вооруженного мужчины в Екатеринбурге

Три человека стали жертвами вооруженного мужчины в Екатеринбурге

Полиция обезвредила мужчину, который зарезал трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала. Обстоятельства инцидента выясняются.

Тела трех человек были обнаружены в сквере возле железнодорожного вокзала, сообщает источник в экстренных службах. По первоначальным данным, граждане погибли в результате нападения мужчины с ножом.

Инцидент произошел сегодня утром. К месту происшествия были оперативно стянуты сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленника удалось обезвредить. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

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