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10:57   17 Мая 2021
Общество

Мошенники начали чаще атаковать россиян звонками от имени силовиков

Мошенники начали чаще атаковать россиян звонками от имени силовиков

Количество мошеннических звонков россиянам от псевдосиловиков, якобы представителей госструктур и ЦБ РФ в апреле возросло в четыре раза, рассказали в "Лаборатории Касперского".

Это зафиксировало приложение, определяющее неизвестные номера, — Kaspersky Who Calls. Согласно его данным, в апреле 2021 года таких звонков стало в четыре раза больше по сравнению с декабрем 2020-го — февралем 2021-го. В мае высокий уровень мошеннической активности сохраняется.

Пользователи отметили, что чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка, пишет РБК.

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#мошенничество #мошенники #телефонные атаки

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