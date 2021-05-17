Алиев назвал стабильной ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых назвал ситуацию на границе с Арменией стабильной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых назвал ситуацию на границе с Арменией стабильной.

По его словам, между Баку и Ереваном ведется процесс уточнения границ и продолжаются переговоры. При этом азербайджанский лидер выразил уверенность, что обращение Армении к ОДКБ является необоснованным, так как на границе нет столкновений и ситуация стабильная.

"Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу — не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются", — сообщает пресс-служба Алиева.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков границы между Арменией и Азербайджаном. Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал действия Баку заранее спланированной провокацией.