Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:44   17 Мая 2021
Происшествия

Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины на Гражданском проспекте

Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины на Гражданском проспекте

Полиция отыскала "угнанный" автомобиль отца легенды рок-музыки Виктора Цоя недалеко от места, где его оставил владелец.

Полиция проводит проверку по заявлению об угоне автомобиля, поданному отцом легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. По словам 83-летнего мужчины, он припарковал иномарку стоимостью 245 тыс. рублей 15 мая на Гражданском проспекте, после чего машина исчезла.

Позже стражи порядка отыскали автомобиль недалеко от места парковки. Предположительно, пенсионер забыл, где оставил машину, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#петербург #полиция #автомобиль #угон #цой

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров