Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины на Гражданском проспекте

Полиция отыскала "угнанный" автомобиль отца легенды рок-музыки Виктора Цоя недалеко от места, где его оставил владелец.

Полиция отыскала "угнанный" автомобиль отца легенды рок-музыки Виктора Цоя недалеко от места, где его оставил владелец.

Полиция проводит проверку по заявлению об угоне автомобиля, поданному отцом легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. По словам 83-летнего мужчины, он припарковал иномарку стоимостью 245 тыс. рублей 15 мая на Гражданском проспекте, после чего машина исчезла.

Позже стражи порядка отыскали автомобиль недалеко от места парковки. Предположительно, пенсионер забыл, где оставил машину, сообщает РИА Новости.