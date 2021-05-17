Полиция отреагировала на сообщение о нападении с ножом в Екатеринбурге

Неизвестный гражданин начал резать прохожих в одном из скверов Екатеринбурга. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника, сообщают СМИ.

Неизвестный гражданин начал резать прохожих в одном из скверов Екатеринбурга. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника, сообщают СМИ.

Стражи порядка были стянуты к скверу, расположенному возле железнодорожного вокзала. Они проверяют сообщение о нападении с ножом. Свидетели утверждают, что с места происшествия раздавались звуки выстрелов.

По предварительным данным, неизвестный стал резать прохожих холодным оружием. Сообщается о троих пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются.