В Израиле сообщили о теракте с помощью заминированного автомобиля в Самарии

Армия обороны Израиля сообщила о попытке теракта с использованием заминированного транспортного средства в области Самарии.

Армия обороны Израиля сообщила о попытке теракта с использованием заминированного транспортного средства в области Самарии.

Известно, что данный инцидент произошел в деревне Хавара, где работает региональная бригада Самарии. Об этом говорится в армейском коммюнике, опубликованном в официальном Twitter израильской армии.

Согласно информации, террорист был нейтрализован, пострадавших в результате попытки теракта нет.