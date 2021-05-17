10:26 17 Мая 2021Армия
В Израиле сообщили о теракте с помощью заминированного автомобиля в Самарии
Армия обороны Израиля сообщила о попытке теракта с использованием заминированного транспортного средства в области Самарии.
Армия обороны Израиля сообщила о попытке теракта с использованием заминированного транспортного средства в области Самарии.
Известно, что данный инцидент произошел в деревне Хавара, где работает региональная бригада Самарии. Об этом говорится в армейском коммюнике, опубликованном в официальном Twitter израильской армии.
Согласно информации, террорист был нейтрализован, пострадавших в результате попытки теракта нет.