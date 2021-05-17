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10:19   17 Мая 2021
Происшествия

Четверо фигурантов дела Фургала останутся под стражей до конца лета

Четверо фигурантов дела Фургала останутся под стражей до конца лета

Подозреваемые в убийствах нескольких бизнесменов на территории Хабаровского края пробудут под стражей до 18 августа по решению суда.

Мосгорсуд продлил меру пресечения для четырех человек, которых подозревают в организации убийств предпринимателей. Главным обвиняемым по этому делу является экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По данным следствия, обвиняемые причастны к организации убийств нескольких хабаровских бизнесменов в 2000-х годах. Фургал, против которого уже дали показания некоторые фигуранты, пробудет под стражей до 8 июня.

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#суд #убийство #арест #хабаровск #фургал

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