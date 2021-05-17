10:18 17 Мая 2021Экономика
Посевные площади сахарной свеклы увеличат для стабилизации рынка сахара
В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали, как будет сохраняться баланс на сахарном рынке.
В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали, как будет сохраняться баланс на сахарном рынке.
В министерстве ответили на публикации СМИ, говорящие о возможном скачке потребительских цен. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарную свеклу", — сообщается на официальном сайте Минсельхоза.