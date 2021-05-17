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10:18   17 Мая 2021
Экономика

Посевные площади сахарной свеклы увеличат для стабилизации рынка сахара

Посевные площади сахарной свеклы увеличат для стабилизации рынка сахара

В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали, как будет сохраняться баланс на сахарном рынке.

В министерстве ответили на публикации СМИ, говорящие о возможном скачке потребительских цен. Об этом пишет "Коммерсантъ".

"Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарную свеклу", — сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

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