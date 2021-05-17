Посевные площади сахарной свеклы увеличат для стабилизации рынка сахара

В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали, как будет сохраняться баланс на сахарном рынке.

В Министерстве сельского хозяйства РФ рассказали, как будет сохраняться баланс на сахарном рынке.

В министерстве ответили на публикации СМИ, говорящие о возможном скачке потребительских цен. Об этом пишет "Коммерсантъ".