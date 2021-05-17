Минздрав сообщил о стабильной эпидемиологической обстановке в РФ

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России стабильная, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России стабильная, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Ситуация с COVID-19 остается напряженной в населенных пунктах с высокой плотностью населения. В целом по стране обстановка стабильна, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Людям, которые планируют поездку в санаторий или операцию следует пройти вакцинацию. Подумать о своем здоровье должны все граждане, добавил министр.