"Наслаждайтесь": Джонсон поздравил британцев с открытием пабов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил граждан с открытием пабов, ресторанов и кафе в стране.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил граждан с открытием пабов, ресторанов и кафе в стране.

Открытие заведений общественного питания стало одним из самых значительных ослаблений коронавирусных ограничений в Великобритании за последние месяцы. Жители Соединенного Королевства с 17 мая также могут посещать музеи и кинотеатры.

"Наслаждайтесь своими новыми свободами, но с большой дозой осторожности", — сказал Джонсон.

Снятие ограничений в Великобритании происходит на фоне распространения индийского штамма коронавируса. Врачи опасаются, что он может вызвать масштабную волну эпидемии в стране. В Лондоне признали, что новый штамм распространяется с большей скоростью, чем британская разновидность.