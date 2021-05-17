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10:03   17 Мая 2021
Общество

Названа предельная стоимость российского "Спутника Лайт"

Названа предельная стоимость российского "Спутника Лайт"

Предельная отпускная цена вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" составила 342,36 рублей, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

Препарат поступит в гражданский оборот после регистрации стоимости. "Спутник Лайт" станет четвертой российской вакциной для профилактики коронавируса SARS-CoV-2, рассказали в ФАС.

Цена одной дозы препарата без НДС установлена на уровне 342,36 рублей. Вакцина является аналогом первого компонента "Спутника V", напомнили в службе.

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#фас #цена #спутник лайт

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