Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара — «Коммерсантъ»

По словам главы ведомства, причина состоит в отставании в 2021 году сева сахарной свеклы.

В Минсельхозе РФ предупредили о возможном подорожании сахара из-за отставания в 2021 году сева сахарной свеклы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание главы ведомства Оксаны Лут с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

На мероприятии Лут отметила, что в текущем году процесс сева сахарной свеклы происходит с задержками. Кроме того, 1 июня завершается действие соглашения о фиксации цен на сахар. Все это может привести к подорожанию продукта, подчеркнула глава Минсельхоза.

В этой связи ведомство порекомендует регионам продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям.

Лут добавила, что на данный момент правительство разрабатывает новые методы регулирования сахара, в частности, создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Также ведомство планирует сформировать запас, чтобы сохранить стабильные цены и бесперебойные поставки продукта.