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9:35   17 Мая 2021
Политика

Американский генконсул в Екатеринбурге покинула Урал

Американский генконсул в Екатеринбурге покинула Урал

Американский генконсул в Екатеринбурге Эми Сторроу опубликовала прощальное сообщение в социальной сети перед тем, как покинуть свою должность на Урале.

По словам дипломата, пандемия лишила ее возможности познакомиться с большим количеством людей и узнать регион ближе. Однако Сторроу благодарна за то, что она была частью екатеринбургского сообщества и побывала во многих городах региона.

Генконсул добавила, что расскажет американцам о творческом духе Екатеринбурга и о том, как много общего у граждан России и США.

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#екатеринбург #сша #генконсул

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