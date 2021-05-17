Американский генконсул в Екатеринбурге покинула Урал

Американский генконсул в Екатеринбурге Эми Сторроу опубликовала прощальное сообщение в социальной сети перед тем, как покинуть свою должность на Урале.

Американский генконсул в Екатеринбурге Эми Сторроу опубликовала прощальное сообщение в социальной сети перед тем, как покинуть свою должность на Урале.

По словам дипломата, пандемия лишила ее возможности познакомиться с большим количеством людей и узнать регион ближе. Однако Сторроу благодарна за то, что она была частью екатеринбургского сообщества и побывала во многих городах региона.

Генконсул добавила, что расскажет американцам о творческом духе Екатеринбурга и о том, как много общего у граждан России и США.