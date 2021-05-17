«Я в ответе за все»: Мэр Благовещенска извинился за 300 ям на дорогах города

Глава Амурской столицы честно рассказал о причинах дорожного коллапса в городе.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем аккаунте Instagram извинился перед жителями за состояние городских дорог. По его словам, число ям на улицах за последний год увеличилось в три раза. Если прошлой весной их насчитывалось около 100, сейчас — более 300.

«Ценю тот уровень отношений, который сложился у нас с вами, уважаемые благовещенцы. Это дорогого стоит. И такие отношения подразумевают, прежде всего, искренность. Поэтому с вами всегда честен. И сейчас откровенно могу подтвердить: да, в городе действительно сложилась тяжелая ситуация с состоянием дорог», — написал глава города.

Мэр рассказал подписчикам о причинах «беспрецедентного» количество выбоин, в числе которых высокое переувлажнение почвы, естественный износ дорог и некачественный ремонт. Жители поделились собственными наблюдениями в комментариях.

«Все можно понять и принять, но Калининский круг ведь только сделали... для этого перекрывали движение на несколько дней... и что видим — через неделю все провалилось в хлам», — написал в комментариях spec_men

«Был якобы вчера ямочный ремонт по Комсомольской от Релочного до Амурской. Засыпали простым щебнем, который тут же вылетал из под колес, щебень по всей дороге, ямы на месте», — пожаловалась _hellen_si

«Вчера наблюдала, как происходил ремонт в Белогорье, работник ГСТК ходил с лопатой и пытался ковырять землю с обочины и засыпать ямы. И жалко работника, и смешно смотреть», — поделилась svetlanasukhonenko

Также Имамеев сделал чистосердечное признание о том, что ему до сих пор не удалось наладить работу в администрации. Отметим, в должность главы города он вступил в июле 2020 года.

«Контракты заключаются поздно. Подрядные организации по ямочному ремонту должны выходить на объекты уже в апреле. Также в начале апреля уже должны работать асфальтные заводы. На сегодня всего этого нет. В итоге работы начинаются поздно, времени на обслуживание дорог — минимум», — отметил мэр.

Вместе с тем глава города анонсировал реорганизацию муниципальной организации ГСТК, которая занимается дорожными работами, поскольку она не справляется с объемами работы, несмотря на то, что трудятся сотрудники без выходных с шести утра до девяти вечера.

Между тем в соцсетях Благовещенска регулярно появляются эпичные кадры из разных районов города. Вот так, например, выглядит дорога до детского сада на улице Почтовой. Местные жители жалуются, что в выбоинах можно «оставить колеса».

А вот так выглядит участок улицы Кузнечной. В начале осени прошлого года там образовался провал. Опасаясь обрушения проезжей части, власти решили перекрыть дорогу. Прошло восемь месяцев, а воз, как говорится, и ныне там: проезд по-прежнему заблокирован, а количество ям увеличилось кратно.

Примечательно, что злободневный вопрос мэр Благовещенска поднял в свой день рождения. Сегодня Олегу Имамееву исполнилось 47 лет. В комментариях жители города засыпали градоначальника поздравлениями. Лишь у единиц поднялась рука критиковать его работу. Большинство поддержали главу и поблагодарили за искренность и трудолюбие.

«Город, хоть и тяжело, но преображается. Это заметно. Дороги... столько лет их просто игнорировали, и сейчас они, в принципе ожидаемо, разрушены. Но работа идет. Надеемся. Недовольные всегда были и будут. Нужно просто уметь анализировать работу предыдущей администрации и нынешней», — поддержал мэра viktorbuzovskii

«Ну, во-первых, вы приняли такой город. И тут не обсуждается. А уже потом началось строительство и ремонт под вашим началом. Просто объектов правда очень много», — написал anato3.12.73

Мэр пообещал жителям, что приложит все усилия и ко Дню города, 5 июня, «самые опасные участки» дорог будут отремонтированы.