Экс-солистка "ВИА Гры" вслед за Ани Лорак рассказала о домогательствах Меладзе

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Татьяна Найник рассказала о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе.

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Татьяна Найник рассказала о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе.

После обвинений в адрес продюсера, высказанных певицей Ани Лорак, стала раскрываться правда о знаменитом композиторе. Несколько женщин рассказали о домогательствах со стороны Меладзе. Высказалась об этом и Найник, которую уговорили стать участницей группы.

Татьяна Найник попала в коллектив в 2002 году, когда ей было 23 года. Девушка не собиралась менять свою высокооплачиваемую работу на сцену, но ее все же уговорили стать участницей группы. По словам Найник, сначала все было прекрасно, но потом Меладзе стал проявлять к ней повышенный интерес.

Певица призналась, что испытала неловкость, когда ее попросили раздеться и показать фигуру. Но если это испытание она прошла, то терпеть приставания продюсера не стала.

"Он однажды вызвал меня на ковер. И он говорит: "Что делать с тобой?" У него были претензии ко мне на сцене. Затем он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула у него с коленей и убежала", — сказала артистка в эфире программы "Звезды сошлись".

Мнение светской тусовки о Меладзе разделилось. Некоторые, в частности, Анастасия Приходько и Отар Кушанашвили, встали на защиту композитора.