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9:25   17 Мая 2021
Происшествия

Банду самокатчиков из Петербурга задержали после избиения писателя

Банду самокатчиков из Петербурга задержали после избиения писателя

Правоохранители поймали компанию злоумышленников на электросамокатах, которая ранее напала на прозаика Валерия Айрапетяна. Один из них оказался 21-летним студентом местного вуза.

Полицейские в скором времени предъявят обвинение местному жителю и направят в суд ходатайство о его аресте. Также сотрудники СК продолжают проводить мероприятия, направленные на поиск соучастников задержанного, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

По версии следствия, дебоширы избили писателя на Невском проспекте после того, как он сделал им замечание из-за большой скорости передвижения. Тогда самокатчики сломали "обидчику" три ребра. Теперь пострадавшему предстоит стационарное лечение и долгий курс реабилитации.

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