Банду самокатчиков из Петербурга задержали после избиения писателя

Правоохранители поймали компанию злоумышленников на электросамокатах, которая ранее напала на прозаика Валерия Айрапетяна. Один из них оказался 21-летним студентом местного вуза.

Правоохранители поймали компанию злоумышленников на электросамокатах, которая ранее напала на прозаика Валерия Айрапетяна. Один из них оказался 21-летним студентом местного вуза.

Полицейские в скором времени предъявят обвинение местному жителю и направят в суд ходатайство о его аресте. Также сотрудники СК продолжают проводить мероприятия, направленные на поиск соучастников задержанного, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

По версии следствия, дебоширы избили писателя на Невском проспекте после того, как он сделал им замечание из-за большой скорости передвижения. Тогда самокатчики сломали "обидчику" три ребра. Теперь пострадавшему предстоит стационарное лечение и долгий курс реабилитации.