Более семи тысяч военных НАТО приступили к масштабным учениям в Эстонии

В Эстонии стартовали масштабные военные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие более семи тысяч военнослужащих стран НАТО.

В Эстонии стартовали масштабные военные учения "Весенний шторм", в которых принимают участие более семи тысяч военнослужащих стран НАТО.

Учения будут проходить с 17 мая по 5 июня. В них принимают участие военные из Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. Маневры нацелены на отработку взаимодействия между различными подразделениями. Основная часть учений будет сосредоточена на центральном полигоне Вооруженных сил Эстонии.

Стоит отметить, что на территории Эстонии базируется командно-штабной центр НАТО, а также многонациональный батальон Альянса и подразделение бронетанковой бригады Вооруженных сил США. Кроме того, на эстонской авиабазе Эмари дислоцируется авиация стран НАТО.

Напомним, 5 мая в Эстонии состоялся первый этап учений Defender Europe 2021, в ходе которого более 700 американских десантников высадились на эстонском военном аэродроме в районе города Нурмси. Кроме того, в маневрах приняли участие около 2,5 тысячи военнослужащих Сил обороны Эстонии и Великобритании, а также более 20 самолетов и 25 вертолетов.