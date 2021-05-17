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9:17   17 Мая 2021
Политика

Андрей Бабиш ответил на слова президента Чехии по "делу Врбетице"

Андрей Бабиш ответил на слова президента Чехии по "делу Врбетице"

Глава Правительства Чехии Андрей Бабиш оценил высказывание президента республики Милоша Земана о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице.

Чешский лидер ранее сообщил, что российская сторона может быть не причастна к происшествию. Одна из версий случившегося по "делу Врбетице" предусматривает сокрытие недостачи вооружения на складах за счет взрывов.

"Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию", — заявил Бабиш.

Премьер-министр Чехии подчеркнул, что не может объяснить тот факт, почему Земан настаивает на существовании нескольких версий произошедшего в 2014 году во Врбетице.

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#чехия #земан #бабиш #врбетице

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