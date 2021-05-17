9:17 17 Мая 2021Политика
Андрей Бабиш ответил на слова президента Чехии по "делу Врбетице"
Глава Правительства Чехии Андрей Бабиш оценил высказывание президента республики Милоша Земана о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице.
Глава Правительства Чехии Андрей Бабиш оценил высказывание президента республики Милоша Земана о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице.
Чешский лидер ранее сообщил, что российская сторона может быть не причастна к происшествию. Одна из версий случившегося по "делу Врбетице" предусматривает сокрытие недостачи вооружения на складах за счет взрывов.
"Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию", — заявил Бабиш.
Премьер-министр Чехии подчеркнул, что не может объяснить тот факт, почему Земан настаивает на существовании нескольких версий произошедшего в 2014 году во Врбетице.