Сбой в работе банкомата позволил омичу заработать 20 тысяч рублей

Житель Омской области, воспользовавшись сбоем в работе банкомата, зачислил на свой счет 5000 рублей вместо 1000. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Омской области, воспользовавшись сбоем в работе банкомата, зачислил на свой счет 5000 рублей вместо 1000. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Позже мужчина снова попал в такую ситуацию, когда вносил на счет 900 рублей. Он снова воспользовался ошибкой банкомата, и указал, что хотел внести 15 тыс. рублей. Злоумышленник признал свою вину и частично возместил ущерб.

Жителю Омской области грозит уголовное наказание по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Правоохранители передали уголовное дело в суд.