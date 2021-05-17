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8:40   17 Мая 2021
Происшествия

Сбой в работе банкомата позволил омичу заработать 20 тысяч рублей

Сбой в работе банкомата позволил омичу заработать 20 тысяч рублей

Житель Омской области, воспользовавшись сбоем в работе банкомата, зачислил на свой счет 5000 рублей вместо 1000. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Позже мужчина снова попал в такую ситуацию, когда вносил на счет 900 рублей. Он снова воспользовался ошибкой банкомата, и указал, что хотел внести 15 тыс. рублей. Злоумышленник признал свою вину и частично возместил ущерб.

Жителю Омской области грозит уголовное наказание по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа. Правоохранители передали уголовное дело в суд.

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#мошенничество #деньги #банкомат

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