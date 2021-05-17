WP: Украина может остаться без поддержки Запада в случае ее агрессии

НАТО и США перестанут поддерживать Украину, если Киев выступит агрессором. Об этом сообщили авторы американского издания Washington Post.

НАТО и США перестанут поддерживать Украину, если Киев выступит агрессором. Об этом сообщили авторы американского издания Washington Post.

Наступательные действия Украины в Донбассе или Крыму лишат страну защиты со стороны США и Североатлантического альянса. При решении пойти на эскалацию, Киев может забыть о военной помощи Запада, пишут в издании.

Авторы Washington Post поделились результатами опроса экспертов. Согласно им, США и их союзники окажут политическую поддержку Украине. Они будут стремиться сдерживать Киев, чтобы не вступать в военные действия. Президент страны Владимир Зеленский столкнулся с падением рейтинга общественного одобрения и занял более жесткую позицию касательно России, заметили в издании.