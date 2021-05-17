Облачная погода с 30-градусной жарой ожидается в Москве 17 мая

Днем 17 мая в Москве прогнозируется плюс 30, однако уже к ночи температура опустится до 16 градусов тепла. Информацию предоставил Гидрометцентр РФ.

Днем 17 мая в Москве прогнозируется плюс 30, однако уже к ночи температура опустится до 16 градусов тепла. Информацию предоставил Гидрометцентр РФ.

Осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный около 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки в 747 мм ртутного столба, а в небе будет облачно.

В Московской области, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 25-30 градусов тепла. В ночное время суток она может упасть до 13.

На следующий день, 18 мая, ситуация останется примерно такой же. По последним данным, такая погода может побить рекорд, установленный в столице 124 года назад.