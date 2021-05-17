Тела двоих малолетних детей найдены на месте пожара под Иркутском

Жертвами пожара в Иркутской области стали дети двух и четырех лет. Трагедия произошла на территории поселка Большая Заимка.

Жертвами пожара в Иркутской области стали дети двух и четырех лет. Трагедия произошла на территории поселка Большая Заимка.

Огонь охватил один из частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Правоохранители установили, что в момент трагедии родители находились неподалеку в зимовье. Они вынесли детей из горящего дома, однако те были уже мертвыми.

В качестве основной версии пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. Семья не состояла на учете в органах профилактики и характеризуется с положительной стороны, уточнили в региональной прокуратуре.