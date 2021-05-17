Пушков указал на незнание Зеленским истории Украины

Европа не может нуждаться в Украине, так как та еще слишком молода и мало что из себя представляет. Об этом в соцсетях заявил сенатор Алексей Пушков.

Европа не может нуждаться в Украине, так как та еще слишком молода и мало что из себя представляет. Об этом в соцсетях заявил сенатор Алексей Пушков.

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сказал, что "Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины". Это очень просто подтвердить историческими фактами. Незалежная появилась как самостоятельное государство только в XX веке.

"Не было даже такого названия. Этими безымянными землями правили крымские ханы и польские шляхтичи, австро-венгерские короли и русские императоры, и никто из них не мог даже представить себе, что Европа невозможна без Украины — за ее отсутствием. Да и сейчас Украина в лучшем случае — пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно", — написал Пушков.

Европа могла бы и дальше существовать без Украины и даже не знать о ней, если бы не распад СССР. В связи с этим попытки Киева доказать свою причастность к Европе выглядят "нелепо и натужливо".