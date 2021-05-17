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6:39   17 Мая 2021
Общество

Российские банки запустят функцию по снятию наличных с чужой карты

Российские банки запустят функцию по снятию наличных с чужой карты

Сервис для снятия наличных денег с чужой карты в банкомате станет доступен в части российских банков. Нововведение вступит в силу в следующем году.

Новая функция даст возможность создать QR-код в мобильном приложении на получение конкретной суммы и переслать другу в мессенджере. Получатель сможет снять деньги в любом банкомате организации, даже если он не числится в списке клиентов компании. Точно так же получится и вносить средства на счет.

Подобная функция будет доступна в "Открытии", СКБ-банке и УБРиР. Тестовый период сервиса планируют начать также в ВТБ. На данный момент по такому принципу функционирует только "Тинькофф". За один месяц подобным способом совершается примерно 40 тысяч операций на сумму порядка 3,5 миллиарда рублей, сообщила газета "Известия".

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