Член ВПК Поспелов поделился планами по строительству подлодок "Борей"

Строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев "Борей" может быть продолжено. Об этом сообщил член коллегии ВПК РФ Владимир Поспелов.

Строительство атомных стратегических подводных ракетоносцев "Борей" может быть продолжено. Об этом сообщил член коллегии ВПК РФ Владимир Поспелов.

Серия может быть продолжена после создания девятой и десятой подлодки. Проект зарекомендовал себя с положительной стороны, и есть хорошие перспективы по модернизации. Точное количество "Бореев" пока неизвестно, передает РИА Новости.

"Бореи" проектируют в петербургском ЦКБ морской техники "Рубин" и в строительстве применяют новые технологии для снижения шумности. Основное вооружение подлодок — ракетный комплекс "Булава". Сейчас в составе ВМФ РФ три подводных ракетоносца проекта 955 — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", и один проект 955А — "Князь Владимир".