Около 40 боевых кораблей и судов поступят на вооружение в ВМФ в 2021 году

Военно-морской флот получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов.

Военно-морской флот получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов.

Четыре подводные лодки, шесть надводных кораблей, 22 катера и судна обеспечения поступят на вооружение в ВМФ в 2021 году. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре, передает РИА Новости.

"Всего в 2021 году Военно-морской флот должен получить около 40 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов", — уточнил Поспелов.

В список боевых кораблей войдут атомный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" проекта "Борей-А", серийная подводная лодка "Новосибирск". Недавно в состав ВМФ вошел головной многоцелевой атомный подводный крейсер "Казань". Ожидается сдача фрегатов, корветов, патрульных катеров.