Жириновский назвал свою партию политической "девственницей"

ЛДПР никогда не вступала в политические союзы. В связи с этим ее можно назвать "девственницей на политическом поле", заявил лидер партии Владимир Жириновский.

ЛДПР никогда не вступала в политические союзы. В связи с этим ее можно назвать "девственницей на политическом поле", заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Политик раскритиковал другие партии за невыполненные обещания избирателям. ЛДПР в этом отношении, по мнению Жириновского, чиста.

"Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся", — подчеркнул политик в беседе с газетой "Коммерсантъ".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно стал гостем передачи "Вечерний Ургант". Во время телеэфира он исполнил свое обещание закрыть шоу, "обесточив" его. Телеведущего политик "сослал" на стройку дорог.