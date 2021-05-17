Направления использования маткапитала могут расширить в России

Список сфер использования материнского капитала необходимо увеличить. С таким предложением обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Список сфер использования материнского капитала необходимо увеличить. С таким предложением обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Следует изменить правила по двум направлениям. Первое — дать возможность семьям самостоятельно строить и реконструировать дома после рождения детей, второе — разрешить оплачивать образование, передают "Известия".

Инициативу Голикова направила президенту РФ Владимиру Путину. Если будет дано согласие, то подготовкой законопроекта займется Минтруд. Пока таких поручений не поступало. Но работа по расширению возможностей использования маткапитала ведется постоянно, отметили в ведомстве.