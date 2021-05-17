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2:15   17 Мая 2021
Происшествия

Автомобилист сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Самарской области

Автомобилист сбил двух мальчиков на пешеходном переходе в Самарской области

Молодой мужчина, находясь за рулем автомобиля Lada, совершил наезд на двух мальчиков на пешеходном переходе в Тольятти.

Инцидент произошел 15 мая в Центральном районе Тольятти, на улице Ленина, вблизи дома 16а. Водитель совершил наезд на детей десяти и 11 лет, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП мальчики получили травмы. Скорая помощь в срочном порядке доставила пострадавших в больницу. Одного ребенка отправили на амбулаторное лечение, а второго — госпитализировали с сотрясением головного мозга.

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#дтп #тольятти #автомобилист

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