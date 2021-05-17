Госсекретарь США планирует обсудить с главой МИД РФ "Северный поток — 2"

Энтони Блинкен, который является госсекретарем США, намерен обсудить вопросы по трубопроводу "Северный поток — 2" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили в Госдепе.

Энтони Блинкен, который является госсекретарем США, намерен обсудить вопросы по трубопроводу "Северный поток — 2" на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщили в Госдепе.

Встреча представителей двух стран должна пройти в рамках министерской сессии Арктического совета. Кроме того, Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения между американской и российской сторонами.

"Мы не стремимся к эскалации, мы просто ищем более предсказуемые, стабильные отношения", — поделился представитель Госдепа высокого ранга.

Также представитель отметил, что США, "как и Конгресс", уже неоднократно выражали свою позицию по "Северному потоку — 2". Американская сторона считает, что строительство трубопровода является якобы "стратегическим проектом" России.