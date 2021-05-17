Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:05   17 Мая 2021
Происшествия

МЧС сообщило о пожаре в трехэтажном офисном здании на западе Москвы

МЧС сообщило о пожаре в трехэтажном офисном здании на западе Москвы

Пожар начался в офисном трехэтажном здании на западе Москвы. Огонь разгорелся на площади 600 квадратных метров, передает столичное главное управление МЧС.

Здание загорелось по улице Козлова. На втором этаже уже удалось ликвидировать огонь. В 00:37 по московскому времени пожар локализовали. Информации о пострадавших и погибших нет.

"Происходит возгорание на площади 600 квадратных метров. На втором этаже открытое горение ликвидировано. Принятыми мерами в 00:37 пожар локализован", — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают экстренные службы столицы. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мчс #пожар #офис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров