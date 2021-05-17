МЧС сообщило о пожаре в трехэтажном офисном здании на западе Москвы

Пожар начался в офисном трехэтажном здании на западе Москвы. Огонь разгорелся на площади 600 квадратных метров, передает столичное главное управление МЧС.

Пожар начался в офисном трехэтажном здании на западе Москвы. Огонь разгорелся на площади 600 квадратных метров, передает столичное главное управление МЧС.

Здание загорелось по улице Козлова. На втором этаже уже удалось ликвидировать огонь. В 00:37 по московскому времени пожар локализовали. Информации о пострадавших и погибших нет.

"Происходит возгорание на площади 600 квадратных метров. На втором этаже открытое горение ликвидировано. Принятыми мерами в 00:37 пожар локализован", — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают экстренные службы столицы. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, передает ТАСС со ссылкой на источники.