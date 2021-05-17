0:37 17 Мая 2021Происшествия
Пострадало более 200 человек при обрушении трибуны синагоги близ Иерусалима
Травмы и ранения различной степени тяжести после обрушения трибуны синагоги, находящейся недалеко от Иерусалима, получили 219 человек.
Травмы и ранения различной степени тяжести после обрушения трибуны синагоги, находящейся недалеко от Иерусалима, получили 219 человек.
По данным израильского радио Kan, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. У остальных диагностированы легкие и средние травмы.
Во время воскресной молитвы в синагоге около Иерусалима произошло обрушение трибуны. В результате происшествия погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок.