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0:37   17 Мая 2021
Происшествия

Пострадало более 200 человек при обрушении трибуны синагоги близ Иерусалима

Пострадало более 200 человек при обрушении трибуны синагоги близ Иерусалима

Травмы и ранения различной степени тяжести после обрушения трибуны синагоги, находящейся недалеко от Иерусалима, получили 219 человек.

По данным израильского радио Kan, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. У остальных диагностированы легкие и средние травмы.

Во время воскресной молитвы в синагоге около Иерусалима произошло обрушение трибуны. В результате происшествия погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок.

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