Пострадало более 200 человек при обрушении трибуны синагоги близ Иерусалима

Травмы и ранения различной степени тяжести после обрушения трибуны синагоги, находящейся недалеко от Иерусалима, получили 219 человек.

Травмы и ранения различной степени тяжести после обрушения трибуны синагоги, находящейся недалеко от Иерусалима, получили 219 человек.

По данным израильского радио Kan, 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. У остальных диагностированы легкие и средние травмы.

Во время воскресной молитвы в синагоге около Иерусалима произошло обрушение трибуны. В результате происшествия погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок.