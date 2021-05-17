Пушков раскритиковал политику толерантности в американской армии

Вооруженные силы США теряют свою силу, допуская к службе "адептов нетрадиционных отношений". Об этом в своих соцсетях заявил сенатор Алексей Пушков.

Вооруженные силы США теряют свою силу, допуская к службе "адептов нетрадиционных отношений". Об этом в своих соцсетях заявил сенатор Алексей Пушков.

Американская армия перестает выполнять свою основную функцию и превращается в "поле активного самоутверждения секс-меньшинств". В итоге ВС США могут утратить способность обеспечивать безопасность своей страны.

"Между тем есть серьезные сомнения в том, что хваленое "разнообразие" (diversity) усилит американскую армию. Одно дело — позировать в рекламных роликах, гордо заявляя о своей борьбе за "свободу" и принадлежности к меньшинствам, и совсем другое — воевать...", — написал Пушков.

Он назвал политику толерантности в американской армии экспериментом. Сенатор также выразил неуверенность, что подобные настроения приведут США к чему-то хорошему.